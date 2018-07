Una donna scala la Statua della Libertà contro Trump: arrestata

Roma, (askanews) - Una donna è stata arrestata dopo essersi arrampicata sulla Stata della Libertà, a New York, per protestare contro la politica di separazione delle famiglie di migranti, costringendo le autorità a far evacuare il simbolo di New York nel giorno della Festa dell'Indipendenza.

Con indosso una maglietta con stampato il motto "Rise and Resist", (alzati e resisti) la donna a un certo punto ha detto alle autorità che sarebbe scesa solo una volta riunite le famiglie. Dopo quasi quattro ore è scesa accompagnata dalle forze dell'ordine che l'hanno posta sotto custodia.

"All'inizio non era molto collaborativa, abbiamo preso tempo per dialogarci e per far sì che avesse fiducia in noi. E poi l'abbiamo presa", ha spiegato il poliziotto Brian Glacker.