Bilaterale Juncker-Kurz, Vienna guida la presidenza di turno Ue

Vienna, (askanews) - Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha incontrato a Vienna il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, mentre l'Austria ha appena assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea.

E proprio a Vienna si riunisce l'intero Collegio dei commissari, che incontrano il governo austriaco.

Al centro del bilaterale tra Juncker e Kurz, infatti, la presidenza austriaca dell'Ue e l'acceso tema dei migranti.

Intanto già giovedì, Kurz ha sollevato la possibilità di una proroga del negoziato sulla Brexit per evitare che la Gran Bretagna divorzi dall'Ue senza un accordo. In Europa crescono i timori che la Gran Bretagna lasci l'Ue il 29 marzo 2019 senza un accordo per il ritiro, soprattutto per le difficoltà di risolvere la questione del confine tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord.