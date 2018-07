Gentiloni:Coesione territoriale determinante per crescita imprese

Treia, (askanews) - "La coesione territoriale delle imprese è un fattore determinante per la crescita. Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni a Treia in provincia di Macerata, a margine della presentazione del terzo Rapporto Symbola/Unioncamere intitolato 'Coesione e competizione. Le nuove geografie della produzione del valore in Italia'. "La qualità, l'attività delle imprese, il rapporto con il territorio, è una ricetta fondamentale per l'italia; è importantissima per le Marche ed è importante per le zone del cratere. Perché da questo impegno delle aziende, dal loro legame con il territorio può nascere una speranza. Non è sufficiente avere messo molte risorse pubbliche per la ricostruzione, bisogna superare gli ostacoli burocratici e il ruolo delle imprese, soprattutto delle imprese coesive come vengono definite qui da Symbola, quelle che fanno qualità, fanno ambiente, fanno legame col territorio è fondamentale".