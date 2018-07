Imprese, Tripoli (Unioncamere): coesione aiuta la competitività

Treia (MC), (askanews) - "La coesione aiuta la competizione. Lo abbiamo visto esplorando migliaia di aziende manifatturiere che abbiamo chiamato coesive perchè esprimono una capacità di fare rete molto importante sul territorio. Sono imprese più performanti, crescono di più, esportano di più e creano più occupazione. E questo fa sì che i territori dove queste imprese sono innestate siano a loro volta più coesivi". Questo nella sintesi del segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, quanto emerge dal rapporto "Coesione è Competizione" presentato a Treia in occasione del seminario estivo della Fondazione Symbola.

"E' una caratteristica dell'Italia quella di avere uno spesso tessuto intermedio, sociale, civile culturale, su cui si regge anche la capacità di competere economicamente dell'Italia - ha aggiunto Tripoli -. Le imprese affondano le loro radici in questo spesso tessuto, tra cui ci sono anche le istituzioni locali, le camere di commercio, le associazioni, le università. Questa è la vera ricchezza vera dell'Italia, occorre che si lavori tutti per fare squadra perchè fare squadra a livello territoriale e su rete lunga a livello nazionale è il valore aggiunto che l'Italia può dare alla sua corsa per superare e rimettersi sulla crescita in modo significativo".