Pamplona, al via tra le polemiche la festa di San Firmino

Roma, (askanews) - Al via a Pamplona, nel Nord della Spagna, la festa di San Firmino, famosa in tutto il mondo per le sue corse di tori.

I festeggiamenti, che durano una settimana, iniziano nella piazza del municipio con il lancio del chupinazo, il razzo che dà il via ufficiale, e migliaia di persone che sventolano fazzoletti rossi.

Momento clou più famoso è l'Encierro: la corsa di tori che avviene ogni giorno della settimana di festa lungo un percorso

di circa 800 metri, fino alla plaza de toros e che di solito lascia dietro di se' feriti e polemiche.

Quest'anno però, oltre alle solite proteste degli animalisti contro il maltrattamento e le uccisioni dei tori ci sono le proteste di chi chiede la cancellazione della festa dopo che una ragazza è stata violentata da cinque uomini nel 2016. Alcuni gruppi di femministe hanno inviato le donne a vestirsi di nero con un foulard viola invece del tradizionale abito bianco con fazzoletto rosso. Lo scorso aprile già c'era stata un'accesa polemica quando i cinque uomini erano stati condannati per il reato minore di abuso sessuale, perché secondo i giudici non avrebbero effettivamente usato violenza o minacce sulla giovane.