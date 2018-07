Pompeo a Pyongyang per parlare di nucleare, incontra Kim Jong-un

Pyongyang, (askanews) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è in visita a Pyongyang, dove ha in programma dei colloqui per tracciare una road map definita del processo di denuclearizzazione della Corea del Nord dopo lo storico summit del 12 giugno a Singapore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il capo della diplomazia americana, è stato accolto all'arrivo all'aeroporto dal suo omologo Ri Yong Ho e dal braccio destro di Kim, Yong Chol.

Pompeo ha in programma incontri nella visita di due giorni con il leader Kim Jong-un e con altri funzionari.