Putin incontra Infantino: paure infondate, la Russia è ospitale

Roma, (askanews) - Il Mondiale di calcio sta contribuendo a dissipare numerosi miti sulla Russia e tante paure che si erano create alla vigilia delle partite. Lo dice fiero il presidente Vladimir Putin che ha ricevuto al Cremlino il presidente della Fifa Gianni Infantino insieme a leggende del calcio come l'olandese Marco van Basten.

"Molti stereotipi sul nostro Paese sono crollati, la gente ha visto che la Russia è un paese ospitale, amichevole con chi viene da noi".

Putin si è detto sicuro che la maggior parte degli stranieri arrivati da ogni parte del mondo porterà con sé ricordi piacevoli dalla Russia grazie all'atmosfera di festa creatasi.

E Infantino gli ha fatto eco: "Tutti i colori dei paesi partecipanti a questa Coppa del Mondo, vedere in giro i tifosi con le loro maglie, con i volti dipinti con le bandiere dei paesi, divertirsi, festeggiare, stare insieme ai russi in un'atmosfera di festa generale.... Questo mostra che tutte le paure per questo Mondiale erano infondate, è anzi il contrario".

E ha aggiunto: "Mi è stato detto che la polizia sulla Piazza Rossa sorride alle persone ed è gentile e amichevole con chi gli chiede informazioni, questo è grandioso, è esattamente questa la Russia, questa è la nuova immagine che abbiamo della Russia".