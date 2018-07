Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli in "Ricchi di fantasia"

Roma, (askanews) - Arriverà al cinema il 27 settembre "Ricchi di fantasia", il film di Francesco Miccichè con protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Racconta la storia di Sergio e Sabrina, lui carpentiere, lei ex cantante, amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria.

Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la vecchia vita portando con sé Sabrina e i loro parenti. Quando i due scoprono che non c è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Nel cast del film ci sono tra gli altri Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Imola, Siria Simeoni, Vincenzo Sebastiani e Paolo Calabresi.