Thailandia, ansia per i ragazzi: trovato cunicolo per la grotta

Roma, (askanews) - É una corsa contro il tempo. Dopo la morte di un ex sommozzatore della marina thailandese, che faceva parte della squadra di soccorso, il mondo resta con il fiato sospeso per la sorte dei 12 ragazzi di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolati da quasi due settimane in una grotta allagata in Thailandia, a Tham Luang.

Si lavora senza sosta ma inizia a mancare l'ossigeno e la minaccia della piogge monsoniche, insieme alla difficoltà di avanzare, ha fatto ammettere al comandante dei sommozzatori della Marina reale thailandese che il tempo per salvarli è limitato.

Ma emerge una nuova speranza di raggiungerli. Il quotidiano thailandese Khao Sod nella sua versione online riporta la notizia della scoperta di un cunicolo largo circa un metro che dovrebbe portare non lontano dal punto dove si trovano i ragazzi, a circa 150-200 metri da loro. I soccorritori stanno cercando di verificarne l'accesso. Passare da lì sarebbe il modo più facile, più rapido e meno pericoloso per salvarli.