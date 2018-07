É caccia allo sconto, al via i saldi estivi in tutta Italia

Roma, (askanews) - Al via i saldi in tutte le regioni italiane. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni persona spenderà in media 98 euro per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo, in linea con gli scorsi anni.

Il valore atteso questa estate di saldi è di 3,5 miliardi; saranno 15,6 milioni su 26 milioni le famiglie italiane coinvolte per una spesa media a famiglia di 227 euro.

Lo sconto medio sarà anche per questa estate del 30% fino ad arrivare a punte del 50% alla fine della stagione. Camicie, bermuda, t-shirt e costumi, insieme a sandali e sneakers, affermano Confcommercio e Federazione Moda Italia, saranno da subito al centro delle attenzioni degli amanti del saldo. Si stima poi che aumenterà il numero di consumatori che indirizza le proprie scelte d'acquisto nei negozi "sotto casa".