Martina: via a percorso congressuale Pd, chiuderlo entro europee

Roma, (askanews) - "Pensare di riorganizzare il nostro percorso congressuale a partire dai terroritori nello spazio che avremo da settembre in avanti è un punto qualificante per me. Da qui a ottobre dobbiamo lanciare un grande appuntamento che si rivolga al Paese".

Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina intervenendo all'assemblea Dem a Roma.

"Guai se chiudessimo la discussione tra queste quattro mura. Serve un appuntamento che ci consenta di poter raccontare cosa vuol dire costruire questi rapporti nuovi con chi fuori di qui vuole darci una mano".

"Poi - ha concluso Martina - con una prossima assemblea nazionale definiamo l'ultimo tempo di questo lavoro, è chiaro che si dovrà chiudere il percorso in funzione delle elezioni europee a cui dobbiamo arrivare preparati e pronti".