Prima corsa dei tori, al via la festa di San Firmino a Pamplona

Roma, (askanews) - Con la prima corsa dei tori per le strade di Pamplona, in Spagna, ha preso ufficialmente il via la festa di San Firmino. Una tradizione famosa in tutto il mondo e che richiama centinaia di turisti spagnoli e stranieri.

La festa onora il santo patrono della città e risale al tredicesimo secolo; dura una settimana, tra cerimonie, riti religiosi e il momento clou, la corsa dei tori, che ogni anno porta con se' feriti e polemiche. Gli animalisti contestano le crudeltà inflitte ai tori e ne chiedono da tempo l'abolizione.