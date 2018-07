Renzi: M5s è la vecchia destra, sono una corrente della Lega

Roma, (askanews) - Altro che "nuova sinistra", M5s è la "vecchia destra" che "manganella" gli avversari sul web, ha detto Matteo Renzi parlando all'assemblea Pd.

"Rispetto - ha spiegato - chi pensa che M5s sia la nuova sinistra, ma io penso che M5s sia la vecchia destra e non ho dubbi su questo. Non potremo mai perdonarvi di avere trasformato lo scontro politico in Italia in una zuffa personale che incita all'odio ed educa i giovani a parlare male degli altri. C'è una componente di centrosinistra nel Movimento 5 stelle? Sì, ma sono diversi. Sono sempre una corrente della Lega. Il Vaffa-day si è fermato a Pontida".