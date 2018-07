Commissione Ue: dimissioni ministro Brexit? Non sono un problema

Bruxelles, (askanews) - La Commissione europea non ha commentato le improvvise dimissioni del ministro responsabile della Brexit, David Davis, già rimpiazzato da Dominic Raab.

Durante la conferenza stampa di metà giornata, il portavoce Margaritis Schinas ha riferito che la Commissione ha accolto positivamente "l'approfondimento" che nei giorni scorsi si è tenuto nel governo Gb sulla strategia futura del negoziato, aggiungendo "analizzeremo le proposte quando le vedremo scritte".

A una domanda se dimissioni di questo livello rappresentino un prolema, Schinas si è limitato a rispondere:

"Non per noi, siamo qui per lavorare".

Schinas ha aggiunto che i negoziati proseguiranno con May e gli altri negoziatori e ha riferito che domenica il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha avuto un colloquio telefonico con la premier Theresa May.