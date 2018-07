Gb, si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson

Londra, (askanews) - Dopo le dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, si è dimesso anche il ministro degli Esteri britannico ed ex sindaco di Londra Boris Johnson, grande sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La conferma delle dimissioni dell'ormai ex titolare del Foreign Office è stata annunciata direttamente da Downing Street. "Questo pomeriggio, la Premier ha accettato le dimissioni del ministro degli Esteri Boris Johnson", ha scritto l'ufficio di Theresa May in un comunicato.

I due ministri erano in disaccordo con Theresa May riguardo ai futuri rapporti con l'Unione europea dopo la Brexit.

Intanto la sterlina, che dopo le dimissioni dell'euroscettico Davis era risalita, ha subito un forte deprezzamento con l'annuncio dell'uscita di scena di Boris Johnson.