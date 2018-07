La prima conferenza stampa di Buffon per il PSG: "Merci"

Parigi, (askanews) - "Sono molto contento di essere qui con voi e sono estremamente emozionato per questa nuova avventura. Percepisco un'energia particolare. Non so se per l'ambiente, per la magia di Parigi, per l'entusiasmo dei sostenitori, dei dirigenti e del presidente che mi ha voluto qui. Grazie ancora per tutto questo". Lo ha dichiarato Gianluigi Buffon nella sua prima conferenza stampa come portiere del Paris Saint Germain.