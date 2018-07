Piogge torrenziali e inondazioni in Giappone: oltre 100 morti

Kyoto (askanews) - Piogge torrenziali e inondazioni stanno devastando il sud del Giappone. Oltre 100 persone sono morte, ma il bilancio non è definitivo perché l'emergenza è ancora in corso. Ci sono state frane a Hiroshima, Okayama, Kyoto, i soccorritori sono al lavoro per salvare le persone che ancora mancano all'appello. 5 milioni di abitanti hanno dovuto lasciare le loro case per sicurezza. Il premier Shinzo Abe, vista la gravità della situazione, ha annullato un viaggio di Stato all'estero. Molte industrie, fra cui Panasonic, Mitsubishi Motors e Mazda hanno dovuto bloccare la produzione.