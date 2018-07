Si è dimesso David Davis, il ministro britannico per la Brexit

Milano (askanews) - Il ministro britannico per la Brexit, David Davis, ha presentato le sue dimissioni a Theresa May, due giorni dopo che la premier ha ottenuto il consenso del governo per mantenere una stretta relazione commerciale con l'Unione europea anche dopo l'uscita della Gran Bretagna. Davis sarà sostituito da Dominic Raab.

Secondo Davis, che è un euroscettico convinto ed è stato nominato due anni fa come ministro per gestire il processo di uscita di Londra dalla Unione, quell'accordo avrebbe indebolito troppo la posizione del Regno Unito nelle trattative sulla Brexit e avrebbe reso troppo difficile il suo lavoro di negoziatore a causa delle grandi concessioni fatte alle richieste dell'Europa. Le dimissioni, minacciate più volte proprio per disaccordi con la premier, mettono ora in seria difficoltà il governo May.