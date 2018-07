Weinstein in tribunale per accuse di violenza su una terza donna

New York, (askanews) - La lista di reati di cui è accusato Harvey Weinstein si appesantisce. L'ex produttore cinematografico, 66 anni, si è presentato al tribunale di New York per rispodere di tre nuovi capi di accusa, tra cui quello di aggressione sessuale ai danni di una terza donna.

Secondo il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance, Weinstein, già accusato a fine maggio per un presunto stupro risalente al 2013 e per un'aggressione sessuale datata 2004, è stato ora accusato da un gran giurì di New York per un "atto sessuale forzato" su una terza donna avvenuto nel luglio 2006.

Si tratta di reati sessuali "tra i più gravi sotto la legge penale di New York", che potrebbero portare a una sentenza d'ergastolo.

A maggio Weinstein, che si dichiara innocente, si è consegnato alla polizia di New York ed è poi stato rilasciato su cauzione. In seguito al "caso Weinstein" è nato #MeeToo, movimento che ha spinto migliaia di donne a denunciare le violenze e le molestie subite, soprattutto sul posto di lavoro.