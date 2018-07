Cina, la vedova del dissidente Liu Xiaobo ha lasciato il Paese

Pechino (askanews) - La vedova del dissidente cinese e premio Nobel per la pace Liu Xiaobo, che 'de facto' era ai domiciliari a Pechino, si è imbarcata su un volo e ha lasciato la Cina.

La poetessa Liu Xia, 57 anni, non godeva più di libertà di movimento da quando suo marito - nel 2010 - aveva ottenuto il premio Nobel, una situazione che non era cambiata dalla morte del marito nel luglio 2017, dovuta a un tumore al fegato.

Il dissidente Liu Xiaobo era stato condannato nel 2009 a 11 anni di reclusione per "sovversione" per aver co-firmato un appello a favore di elezioni libere in Cina.

Il governo cinese ha assicurato che la partenza di Liu Xia è "conforme con la sua volontà". "Da quanto ho appreso, Liu Xia si è recata volontariamente in Germania per ricevere delle cure mediche", ha commentato Hua Chunying, portavoce del ministero cinese degli Affari Esteri.