Debutta in Borsa il colosso cinese degli smartphone Xiaomi

Roma, (askanews) - Il colosso cinese Xiaomi, famoso soprattutto per gli smartphone a basso costo, ha fatto il suo debutto alla Borsa di Hong Kong.

Un passo importante e atteso, anche se il primo giorno di contrattazioni non è andato bene come si era previsto e il titolo ha perso inizialmente quasi 6 punti percentuali, per poi tornare sui livelli della quotazione.

Un debutto comunque importante: la più grande quotazione di una società hi-tech cinese dopo Alibaba.

Xiaomi viene da un periodo positivo, ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 14 miliardi di euro, guidando il mercato cinese e indiano.

La società si è affermata tra le prime al mondo per la produzione di smartphone dietro ai giganti come Samsung, Apple e Huawei. Ma l'andamento dei mercati, soprattutto a causa della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina spaventa non poco e le prossime settimane saranno fondamentali per capire il futuro di tante aziende tech.