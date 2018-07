Ecco il "Masterplan sui Migranti" del ministro tedesco Seehofer

Berlino, (askanews) - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha presentato alla stampa il suo "Masterplan sulla migrazione", una serie di misure, per la precisione 63 punti, per mettere ordine e arginare il fenomeno migratorio in Germania, tra cui la creazione di centri migranti, in cui si potranno svolgere tutte le procedure, dall'accoglienza, alla richiesta d'asilo e al rimpatrio.

"Il nostro obiettivo è di portare ordine e allo stesso tempo garantire umanità. In Germania abbiamo bisogno di un equilibrio tra la disponibilità ad aiutare da una parte e le reali capacità del nostro paese dall'altra".

"Lo ribadisco: favoriamo le soluzioni europee in tutte le sfere. Misure nazionali non necessarie non funzionano".

Seehofer avrebbe voluto presentare il Masterplan, che non è un "Piano della Grande Coalizione", ha sottolineato, già 4 settimane fa, ma tutto si è bloccato dopo i dubbi di Angela Merkel sui respingimenti alla frontiera tedesca, che hanno provocato una fortissima crisi tra l'Unione cristiano democratica (Cdu) della cancelliera e la Csu bavarese, partito del ministro.

"Tutti sanno: quando ho una convinzione, me ne faccio garante. Ha accompagnato l'intera mia vita politica e sarà così anche in futuro. E spero che la conclusione del Masterplan sull'immigrazione non sia sinonimo della chiusura del mio mandato da ministro. Non so cosa durerà più a lungo", ha ironizzato.