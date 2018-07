India, Samsung apre la più grande fabbrica di smartphone al mondo

New Delhi (askanews) - Samsung ha inaugurato lunedì in India quella che è stata definita "la più grande fabbrica di smartphone al mondo". A tagliare il nastro il primo ministro indiano Narendra Modi insieme al presidente sudocoreano Moon Jae-in nel corso della visita ufficiale di quest'ultimo in India. Lo stabilimento, che si trova a Noida, nei pressi di Delhi, una volta a regime dovrebbe produrre circa 120 milioni di smartphone all anno.

Il mercato degli smartphone in India è cresciuto del 14% con un totale di 124 milioni di unità nel 2017, il tasso di crescita più elevato tra i primi 20 mercati, secondo International Data Corp. Un mercato sul quale puntano molti big del settore e non è un caso che i cinesi di Xiaomi apriranno tre nuove fabbriche in India.

L'anno scorso, l'India ha superato gli Stati Uniti per diventare il secondo mercato mondiale di smartphone dopo la Cina. Ci saranno 780 milioni di smartphone connessi nel 2021, rispetto ai 359 milioni del 2016, secondo uno studio di Cisco Systems