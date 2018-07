Libia e Ue cercano partenariato, la visita di Tajani a Tripoli

Tripoli, (askanews) - Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani è stato in visita a Tripoli per lanciare un messaggio chiaro: "La stabilità dell'Unione europea passa per la stabilità della Libia". Nella capitale libica ha incontrato i responsabili della Guardia costiera libica e il premier del governo di accordo nazionale, Fayez al-Sarraj con cui ha discusso di flussi migratori.

"Se non si risolve il problema dell'immigrazione in Libia se non si risolve il problema dell stabilità in Libia - affermando, annunciando - Abbiamo anche parlato e credo sia giusto avere una lista nera dei trafficanti di esseri umani, di armi e di droga che sono sempre gli stessi, che sono spesso anche leader di organizzazioni terroristiche".

La Libia vuole stabilire un rapporto di vero partenariato con l'Unione europea, un partenariato che sia percepito in modo concreto dai cittadini libici, ha dichiarato da parte sua al-Sarraj. Per questo il prossimo 10 ottobre al Parlamento a Bruxelles si terrà una giornata di lavoro sulla Libia.