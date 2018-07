Tajani: con chiusura frontiere Austria-Germania danni a economia

Roma, (askanews) - "L'Europa dell'Est vuole chiudere le frontiere, non vuole prendere i rifugiati, non vuole prendere la redistribuzione di quelli che sono già in Italia. La chiusura delle frontiere dell'Austria o della Germania impedirebbe a coloro che sono in Italia di potersi spostare, anzi rischieremmo di avere immigrati che vengono dal Sud e anche dal Nord in più i danni che si creerebbero all'economia, pensate cosa significherebbe la chiusura del Brennero, ci sarebbero centinaia di chilometri di tir in coda e questo significherebbe un colpo gravissimo alle piccole e medie imprese che operano nella fascia adriatica e vivono di esportazioni": così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ospite alla Stampa estera a Roma al rientro da un viaggio a Tripoli.