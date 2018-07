Thailandia, al via il salvataggio dell'ultimo gruppo nella grotta

Roma, (askanews) - Al via le operazioni per estrarre i quattro ragazzi della squadra di calcio e il loro allenatore ancora intrappolati nella grotta in Thailandia a Mae Sai.

"Se non si verificheranno particolari condizioni - ha spiegato il capo dei soccorritori - li estrarremo oggi, tutti e quattro i ragazzi, il loro allenatore, un medico e i tre sommozzatori SEAL della Marina thailandese che sono rimasti dentro con loro".

Gli otto ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni che sono stati già portati fuori, sono in buone condizioni di salute.

Un responsabile sanitario ha spiegato che resteranno alcuni giorni in ospedale per effettuare tutti i controlli necessari dal punto di vista fisico e psicologico, saranno tenuti sotto osservazione ma in generale stanno bene e hanno chiesto della cioccolata. Potranno presto riabbracciare le loro famiglie.

La missione di salvataggio per estrarli ha richiesto circa nove ore, la speranza questa volta è di fare prima perché le condizioni meteo sono in peggioramento e le piogge potrebbero rallentare e rendere complicate le operazioni.