Usa, Trump sceglie Brett Kavanaugh per la Corte Suprema

Washington (askanews) - Donald Trump ha annunciato il nome del suo candidato alla Corte Suprema: si tratta di Brett M. Kavanaugh, 53 anni, giudice del Maryland. È una figura di spicco tra i conservatori e aveva fatto parlare di sé per le sue battaglie contro i suoi colleghi liberal nominati da Barack Obama. Kavanaugh - se confermato dal Senato - dovrebbe prendere il posto di Anthony Kennedy, che giorni fa ha annunciato la sua decisione di andare in pensione.

Trump ha davanti a sé un'occasione unica: spostare la Corte suprema a destra e avere una appoggio quasi totale su tutte le future decisioni per porre fine alla stagione dei diritti civili iniziata dal suo predecessore, con la legge sul diritto all'aborto e l'Obama care.

Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più raffinate e acute del nostro tempo" e un giurista in grado di andare oltre le sue convinzioni politiche per applicare la costituzione così come è scritta.

"Non c'è persona più qualificata e meritevole in America per questo posto", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

"La mia filosofia giuridica è molto semplice. Un giudice deve essere indipendente e interpretare la legge, non farla", ha detto Kavanaugh nel corso del suo discorso alla Casa Bianca. Ma la sua nomina non sarà facile, anzi al Senato è molto probabile che si aprirà una grande battaglia per cercare di fermarlo. I democratici hanno solo un voto in meno dei repubblicani e in particolare alcuni senatori del Grand Old Party potrebbero votare insieme a loro.