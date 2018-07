Vikander è "La ragazza dei tulipani", dal 6 settembre al cinema

Roma (askanews) - Sogni, segreti, inganni, tradimenti, passioni saranno protagonisti nel film "La ragazza dei tulipani", che arriverà nei cinema italiani il 6 settembre, interpretato da uno straordinario cast: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz e Judi Dench. Il film è tratto dal romanzo best seller "Tulip fever", è stato scritto dallo sceneggiatore di "Shakespeare in love" Tom Stoppard e diretto da Justin Chadwick.

Ambientato nel 1636 ad Amsterdam, "La ragazza dei tulipani" racconta l' intensa storia d'amore tra Sophia, costretta a sposare il ricco e anziano mercante Cornelis Sandvoort, e l'artista a cui il mercante decide di commissionare un dipinto: il talentuoso Jan van Loos.

Nel film viene ricreata la città in un momento di grande splendore, sia commerciale che artistico. E in particolare in quell'anno Amsterdam è preda di una follia collettiva, la febbre dei tulipani, che contagia non solo i grandi mercanti, ma anche i ceti più umili: tutti sono alla ricerca dei bulbi più pregiati, considerati merce di grande valore.

E' su questo sfondo che nasce quella relazione pericolosa, per cui i protagonisti sono disposti a rischiare la vita, una storia in cui l'arte diventa simbolo di passione.