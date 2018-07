Attivisti incatenati a Ministero Trasporti: naufragi di Stato

Roma (askanews) - Protesta degli attivisti della rete Restiamo umani a Roma contro le politiche del governo sui migranti. Alcune persone si sono incatenate davanti al Ministero dei Trasporti in via Nomentana con indosso giubbotti di salvataggio e mostrando cartelli con scritto "Naufragi di Stato" e "Stay human, restiamo umani".

Gli attivisti chiedono al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell'Interno l'apertura dei porti italiani alle navi con persone soccorse in mare a bordo, in condizioni di vulnerabilità e agli Stati membri dell'Unione europea e ai loro governi "di fermare subito il processo in atto di istituzionalizzazione dell'omissione di soccorso, un dovere universale nonché prescritto dalla legge" e inoltre "che l'Unione si assuma la propria responsabilità in mare, predisponendo assetti con un chiaro mandato di ricerca e soccorso, attraverso una missione SAR europea".