In Giappone 179 morti per le inondazioni, Abe visita la zona

Kurashiki (askanews) - Le inondazioni e le frane dopo le pesanti precipitazioni nella zona ovest del Giappone hanno provocato almeno 179 vittime, secondo l'ultimo bilancio ufficiale diffuso dal governo. Molte persone risultano ancora disperse e i soccorritori sono ancora la lavoro nella speranza di trovare dei sopravvissuti.

Intanto il premier Shinzo Abe si è recato in visita in una delle zone più colpite, nell'area di Okayama per rendersi conto di persona dei danni provocati dal maltempo e incontrare gli sfollati.