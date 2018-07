Migranti, Open Arms: non ci fermiamo, salvare vite a ogni costo

Roma, (askanews) - "Abbiamo visto un'escalation preoccupante, le ong sono state bloccate, noi ripartiremo venerdì ma saremo gli unici in zona Sar nei prossimi giorni. La situazione è complicata, adesso si bloccano anche le navi italiane ma noi non ci fermiamo perché pensiamo che le persone vadano salvate ad ogni costo, continueremo quindi ad essere in zona Sar facendo riferimento al porto di Barcellona e alla Spagna".

Lo ha detto Veronica Alfonsi di Proactiva Open Arms durante la protesta di decine di attivisti della rete #RestiamoUmani davanti al ministero dei Trasporti a Roma, contro le politiche del governo sull'immigrazione accusate di provocare l'aumento del numero di morti in mare in mare nel tentativo di raggiungere le coste europee.