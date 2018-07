Thailandia, centinaia di scolari cantano per i 12 "cinghiali"

Chiang Rai (askanews) - Urla di gioia e canti davanti all'ospedale di Chiang Rai dove sono in cura i 12 "cinghiali". Centinaia di scolari della regione thailandese dove sono rimasti intrappolati nella grotta i giovani calciatori e il loro allenatore si sono presentati fuori dalla struttura per incoraggiarli dopo la dramamtica avventura vissuta per due settimane.