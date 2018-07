Thailandia: tutti sani e in buona salute i ragazzi salvati

Chiang Rai (askanews) - Sono tutti salvi e in buona salute i 12 ragazzi salvati insieme al loro allenatore dalla grotta di Thuam Luang, in Thailandia dopo 15 giorni passati sottoterra. Ricoverati in ospedale, sono stati sottoposti ad esami radiologici e test del

sangue: a due sono stati riscontrati sintomi di polmonite, ma dopo la somministrazione di antibiotici sono "in condizioni normali". Saranno tenuti in osservazione per una settimana e per un certo periodo saranno in quarantena per il pericolo di infezioni. A seguirli ci sarà anche un gruppo di psicologi.

"Sono tutti in uno stato di salute mentale buono - ha spiegato l'ispettore generale dell'ospedale, dopo un primo controllo - può essere dovuto al fatto che erano tutti insieme come una squadra e si aiutavano. Il loro allenatore ha gestito bene la questione"