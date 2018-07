Valeria Graci: mi piacerebbe fare la parodia di Elisa Isoardi

Roma, (askanews) - Valeria Graci, comica, imitatrice, attrice famosa per le sue parodie e imitazioni, da poco tornata alla conduzione di "Quelle brave ragazze", il talk al femminile in onda per tutta l'estate su Rai Uno, insieme a Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli, ha rivelato quali personaggi le piacerebbe imitare prossimamente:

"Sono innamorata .... Diciamo sono in una fase di conoscenza di Elisa Isoardi, che sarà secondo me il personaggio del prossimo anno, avrà i riflettori addosso per ovvi motivi, però non so fino a che punto il suo personaggio possa essere comico" ha detto.

"Perché un personaggio deve trasmetterti qualcosa di particolare e interessante per decidere di prenderla in giro. Se poi si diverte il personaggio c'è più gusto mantenedo le distanze. Sennò un'altra bionda che vorrei fare potrebbe essere Eleonora Daniele, ma non so..." ha aggiunto.