Valeria Graci: noi donne dovremmo imparare a fare squadra

Roma, (askanews) - Comica, imitatrice, attrice. Famosa per le sue parodie e imitazioni, da quelle di Barbara D'Urso e Laura Pausini a Peppa Pig, volto di Zelig, Colorado e Striscia la notizia, Valeria Graci è da poco tornata alla conduzione di "Quelle brave ragazze", il talk al femminile in onda per tutta l'estate su Rai Uno la mattina alle 10, insieme a Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli.

Un salotto rosa in cui si affrontano temi leggeri per un'ora e trenta e con più ospiti rispetto allo scorso anno, ma c'è un'altra novità.

"L'altra novità è che sono dimagrita tantissimo e credo sia la cosa più evidente"....

Tra loro non c'è rivalità. "Mi dispiace deludere tutti quelli che già dallo scorso anno pensavano che potessimo prenderci per i capelli, non è mai accaduto, dall'inizio c'è stata grande complicità"...

Amiche anche fuori dal programma, escono spesso insieme, soprattutto con Arianna Ciampoli:

"Con Arianna è amore da sempre, arriviamo insieme, facciamo storie su Instagram, la prendo in giro perché è sempre in ritardo, credo faremo una sitcom...".

Non è facile vedere donne così affiatate, soprattutto in tv. "Spesso ci dimentichiamo di fare squadra con le nostre colleghe o le altre donne, amiche o no che siano, soprattutto se sono colleghe perché scatta la competizione, l'invidia, se è sano fa bene se è altro no. Forse bisognerebbe cercare un po' di più questa complicità tra le donne".

Valeria Graci, da quest'anno anche in radio su Radio Zeta (RTL) insieme a Manila Nazzaro con il format "Una zebra a pois", sogna di ospitare in tv una vera star, oltre a Barbara D'Urso che continua a prendere in giro ogni giorno: "Tra tutti in assoluto il sogno è Meryl Streep che di certo ci segue tutte le mattine però è molto impegnata quindi non credo possa venire".