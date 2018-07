Vertice Nato, Conte: rischio foreign fighters da immigrazione

Bruxelles (askanews) - "Dall'immigrazione ci sono rischi e pericoli per foreign fighters che potrebbero arrivare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al vertice Nato a Bruxelles. "Questo vertice serve a prendere atto dei passi fatti per l'allargamento a Est dell'alleanza - ha aggiunto - ma anche per ribadire l'interesse dell'Italia e degli italiani a rafforzare il fronte Sud dell'alleanza".

"L'hub che verrà sviluppato a Napoli - ha sottolineato - è un passaggio molto importante perché significa rafforzare il presidio sul fronte Sud, dove le minacce per il terrorismo sono molto importanti e significative".