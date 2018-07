"Wandering People", il nuovo video degli Sleepwalker's Station

Milano (askanews) - "Wandering People" è il nuovo singolo degli Sleepwalker's Station, estratto dall'album "Lorca" uscito lo scorso 4 maggio e accompagnato da un videoclip girato fra Siviglia e Amburgo.

La canzone parla delle popolazioni che "per varie ragioni si sono spostate dalla loro terra" ha spiegato la band indie-folk che nell'ultimo album fa il giro del mondo in 14 brani: le canzoni sono in 5 lingue e 4 dialetti e sono state realizzate grazie al contributo di 22 musicisti provenienti dall'Emilia-Romagna, dalla Baviera, dall'Andalusia, dalla Catalogna, dalla Lombardia, dal Trentino, dalla Svizzera e dall'Islanda.