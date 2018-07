E' ufficiale: Antonio Conte esonerato dal Chelsea

Londra (askanews) - Ora è ufficiale, Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea. Il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero del tecnico pugliese. "Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua carriera futura", scrivono i Blues. Nei due anni con Conte alla guida, il Chelsea ha vinto una Premier League e la FA CUp.

Sulla panchina del Chelsea è in arrivo Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli. Quanto a Conte, per il futuro, l'ipotesi più accreditata è un anno sabbatico. E in attesa di qualche offerta prestigiosa l'ex ct della nazionale italiana continuerà ad essere pagato dal club londinese. Conte aveva un altro anno di contratto, valido fino al 30 giugno 2019. Il Chelsea dovrà pagargli lo stipendio di 10 milioni di euro fino a quando non sarà ingaggiato da un'altra squadra.