Trump in Scozia per trascorrere il weekend nel suo golf resort

Roma, (askanews) - Dopo l'incontro con la premier Theresa May e il tè con la regina Elisabetta II a Windors, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Scozia, dove ha in programma di trascorrere il weekend nel suo golf resort di lusso.

Domenica Trump si recherà a Helsinki per incontrare l'indomani il presidente russo Vladimir Putin.