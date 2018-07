Fico: con "società senza carceri" Beppe Grillo crea dibattito

Napoli, (askanews) - "Beppe nei suoi post dà sempre una visione del mondo e crea un dibattito": dal cortile della casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, Roberto Fico risponde così a una giornalista che gli chiede di commentare il lungo post di Beppe Grillo in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle parla di una "società senza carceri". Il presidente della Camera ricorda che il comico ha sempre dato una sua personale visione del mondo: "È successo con l'esperienza civica e nei suoi spettacoli prima del 2005, poi con la creazione dei Meet Up e del M5S".

Una "visione del mondo che è molto importante", così come "è vero che le istituzioni come questa (Poggioreale, ndr) devono lavorare a pieno sulla dignità della persona, sulla formazione, su misure alternative e anche sulla certezza della pena - perché è giusto che le persone che hanno commesso dei reati affrontino una pena certa". Il messaggio di Fico è chiaro e semplice: "In questo lungo periodo si deve capire che pena certa vuol dire anche formazione nuova per una persona che dovrà comunque tornare nella società". Circostanza che non vuol dire solo "riscatto" per chi è stato in carcere, ma rappresenta "una chance per la società" in cui bisogna favorire il ritorno".