Vertice Trump-Putin a Helsinki, le proteste delle Ong

Helsinki (askanews) - Donald Trump è arrivato a Helsinki dove è in programma un vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Ad accoglierlo le proteste delle organizzazioni per i diritti umani che alla vigilia dell'incontro hanno organizzato una manifestazione a Helsinki a cui hanno partecipato migliaia di persone. L'americana Human right campaing (Hrc) che si occupa dei diritti LGBTQ invece ha proiettato sulla facciata del palazzo presidenziale della capitale finlandese dei messaggi contro le politiche di Putin nei confronti degli omosessuali.