League of Legends: a Cinecittà World finale italiana di videogame

Roma, (askanews) - Con i suoi oltre 120 milioni di giocatori, League of Legends è il videogioco che ha sdoganato l'esport a livello globale, elevandolo a disciplina sportiva a tutti gli effetti. E come ogni sport che si rispetti, ha le sue competizioni ufficiali che coinvolgono il mondo intero, a cominciare dai Campionati Nazionali. In Italia, l'European Regional League è il PG Nationals Predator: dopo un'agguerrita fase a gironi online tra 8 team lunga circa 2 mesi, è giunto il momento della finalissima dal vivo. A giocarsi la partecipazione al torneo europeo, gli European Masters, saranno le migliori 4 squadre dei playoff.

L'appuntamento è sabato 28 luglio a Roma, all'interno del Teatro 1 di Cinecittà World. Quelli da battere sono i giovani sardi del Team Forge, i veri favoriti dell'European Regional League italiano. Saranno loro a rappresentare l'Italia in occasione degli European Masters.