Mattarella a Tbilisi: "La Georgia partner affidabile e stabile"

Roma, (askanews) - "La Georgia si è dimostrata in questi anni partner affidabile, stabile, per l'Italia e per l'Unione Europea.

"Ho citato i positivi punti e risultati conseguiti. A questi si aggiungono altri elementi di forza: la localizzazione strategica della Georgia, vero e proprio corridoio tra due continenti, la leva offerta dall'area di libero scambio con l'Ue, la facilità di contatti favoriti dal liberalizzare i visti per l'Ue, fortemente sostenuta dall'Italia ed entrata in vigore da oltre un anno".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Forum Economico Italo-Georgiano a Tbilisi, in Georgia.