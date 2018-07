"Per i tuoi baci": il nuovo video di Titti Smeriglio

Roma, (askanews) - Quanto valgono i baci, l'attenzione, l'entusiasmo di coloro che amiamo? La cantante Titti Smeriglio pubblica il brano "Per i tuoi baci", brano, parole e musica scritte dalla stessa artista, arrangiata con il solo utilizzo di strumenti a corda, tamburi e ottoni che regalano un'atmosfera allegra e solare.

Il videoclip precede l'uscita dell'album "Non so dirti no", prevista in autunno. Il videoclip è realizzato con la regia della giovane videomaker Camilla Crescenzi, e girato a Roma negli spazi di OZ (Officine Zero). Protagoniste sono anche le maschere realizzate da Francesca Lombardi, artista che crea oggetti magicamente in sintonia con le situazioni raccontate e che ha già avuto precedenti collaborazioni per la realizzazione dei video di Nada e dei Mòn.