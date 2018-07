Alitalia, Di Maio: mi spenderò per trovarle un futuro

Roma (askanews) - "Sono in corso da parte di questo governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del Gruppo e mi spenderò in prima persona con tutti i player internazionali per trovare un futuro all'azienda Alitalia". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante in un'informativa alla Camera sui tavoli di crisi.