Leonardo e Ducati, quando i test pilot fanno la differenza

Milano (askanews) - Sfidare ogni limite per determinare i parametri di sicurezza e affidabilità che rendono grandi nel mondo due eccellenze industriali del Made In Italy, in cielo e sulle piste: Leonardo aircraft e Ducati corse.

Il video mozzafiato, con il claim "Different pilots, same passion", realizzato da Leonardo-Finmeccanica in occasione del Setp 2018 (Society of Experimental Test Pilots), premio dedicato ai piloti sperimentatori, mostra le spettacolari immagini di volo del test pilot di Leonardo, Giacomo Iannelli a bordo dell'M-346 "Master", combinate con le eccezionali performance in pista dei piloti di Borgo Panigale, in un mix crescente di professionalità e adrenalina che toglie il respiro anche anche ai più ardimentosi.