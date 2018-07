Antartide, Greenpeace: 4 diversi ecosistemi marini vulnerabili

Milano (askanews) - Le ricerche effettuate nel gennaio 2018 con un sottomarino, durante la spedizione di Greenpeace in Oceano Antartico, hanno permesso di identificare quattro diversi Ecosistemi Marini Vulnerabili (EMV). Si tratta di aree che, secondo i ricercatori internazionali, devono essere tutelate con misure di protezione speciale.

La ricerca è stata condotta da Susanne Lockhart, dell Accademia delle Scienze della California, e da John Hocevar, biologo marino di Greenpeace che, grazie al supporto della nave Arctic Sunrise di Greenpeace, con un sommergibile hanno esplorato i fondali dell Oceano Antartico per documentarne le tante specie rare e vulnerabili.

"Sono estremamente felice ed emozionata all idea di proteggere queste aree - ha commentato Lockhart - i filmati raccolti durante questa spedizione testimoniano l ampia presenza di rari e quasi sconosciuti organismi. I fondali dell Oceano Antartico sono davvero un mondo delle meraviglie, ricco di biodiversità, messo però seriamente a rischio dalla pesca intensiva e dai cambiamenti climatici".

Greenpeace sta portando avanti una campagna per proteggere l Oceano Antartico con una rete di aree protette, tra cui un Santuario nell Oceano Antartico che, con una superfice di 1,8 milioni di chilometri quadrati, rappresenterebbe la più vasta area protetta sulla Terra.

"È un privilegio per noi poter partecipare a questo tipo di ricerche scientifiche - afferma John Hocevar di Greenpeace, alla guida del sottomarino durante le ricognizioni - sappiamo ancora così poco su queste acque, per questo la loro protezione preventiva deve essere un imperativo. Dobbiamo proteggere questi luoghi meravigliosi prima di perdere qualcosa che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di conoscere. I nostri risultati si aggiungono al crescente numero di prove che testimoniano la necessità di avere una rete di aree protette a tutela dell'Oceano Antartico".

Le analisi dei filmati di questi ecosistemi marini, che si trovano nell Antarctic Sound e nello Stretto di Gerlache, lungo la penisola antartica, sono state presentate la scorsa settimana a Cambridge dalla dottoressa Lockhart, durante un workshop tenuto da esperti della Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell Antartide (CCAMLR). Una volta riconosciuti ufficialmente dalla Commissione nella sua prossima riunione, che si terrà a ottobre a Hobart, in Tasmania, un area con un raggio di miglio nautico attorno a ciascuno dei siti verrà immediatamente protetta.