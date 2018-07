Il musical "Grease" in tour dal 20 luglio, poi torna in autunno

Milano (askanews) - Dopo una lunga serie di tutto esaurito nella passata stagione, "Grease" il musical torna in scena con il tour estate 2018 dal 20 luglio al 18 agosto e nella stagione 2018/2019, partendo dal Teatro della Luna di Milano dall'8 novembre. In Italia il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni è arrivato a quota 1.750 repliche per oltre 1.750.000 spettatori a teatro.

Il film cult del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John ha celebrato i 40 anni e torna in edizione restaurata in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra Hd con Universal Pictures Home Entertainment Italia: è stato celebrato a Cannes con una proiezione speciale sulla spiaggia presentata da dallo stesso regista e da John Travolta, interprete di un ruolo minore nel musical, prima di indossare il giubbotto di Danny Zuko nella pellicola.

La storia vede protagonista Danny Zuko, interpretato dalla new entry nel cast Giulio Corso, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Lucia Blanco), la ragazza acqua e sapone che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l'esplosivo Kenickie (Gianluca Sticotti nel tour estivo e Riccardo Sinisi nel tour invernale), la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell'high school più celebre e un particolarissimo angelo cioè Nick Casciaro.

Un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca, gli anni '50, simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro.