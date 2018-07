Ilaria Bonacossa presenta Artissima 2018: il Tempo contemporaneo

Milano (askanews) - Ilaria Bonacossa, per il secondo anno alla direzione di Artissima, la fiera d'arte contemporanea di Torino che per il 2018 andrà in scena all'Oval (e non solo) dal 2 al 4 novembre, ha presentato ad askanews la nuova edizione della kermesse.

Alcuni numeri: 189 gallerie, il 60% delle quali internazionali. Confermata la sezione, inaugurata nel 2017, dedicata ai disegni, e inoltre arriva la nuova Artissima Sound, che si terrà negli spazi delle Ogr, sul tema del suono. Inoltre una novità è rappresentata anche da Artissima Experimental Academy, con il fondatore dei Mouse on Mars.

Il tema di quest'anno, vero e proprio file rouge di Artissima, sarà quello del Tempo. Unicredit è il main sponsor della fiera.