Migranti, Martina: politiche di Salvini pericolose per il Paese

Palermo (askanews) - "Penso che le iniziative del ministro dell'Interno sono pericolose per il Paese. Il Paese si sta isolando e poi c'è un grande tema che pongo a tutti noi, di come garantiamo sicurezza e umanità. Qui stiamo perdendo l'umanità con le iniziative che sta prendendo il Governo e per di più non stiamo nemmeno ottenendo quello che dovremmo in chiave europea. Come vedete l'Italia è isolata: se Salvini ragiona come Orban alla fine a perderci sono gli italiani". Lo ha detto il segretario del Partito Denocratico Maurizio Martina, rispondendo ai giornalisti stamani allo Zen di Palermo.

"Non credo che le risposte propagandistiche del ministro dell'Interno portino a soluzini utili per il Paese - ha proseguito Martina -. Alla lunga rischiamo di più, e contesto alla radice l'impostazione di questo governo. Ci vorrebbe più equilibrio, più serietà, meno propaganda, più capacità di costruire soluzioni avanzate dentro il dibattito europeo, non twett che ruspondono più all'istinto di un leader di partito che deve costruire il proprio consenso sulla propaganda. Il dato di fatto che nel Mediterraneo ci sono purtroppo più morti nonostante gli sbarchi siano diminuiti. Vogliamo fare i conti con questo tema? Poi, noi ci prendiamo anche la nostra quota di responsabilità anche a discutere di altri ".